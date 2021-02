Nach Ausfall: Wieder Fernwärme in Jena

Abseits der Straße waren die Einsatzkräfte ebenfalls mit Schnee und Glätte beschäftigt - am Mittwoch meldeten sie vermehrt Freizeitnotfälle: In einem Teich in Berlin suchten Retter stundenlang nach einem Mann, der anscheinend bewusst ins Wasser gestiegen war - mutmaßlich zum Baden oder Tauchen. Der Feuerwehr zufolge wurde er "unter Reanimationsbedingungen" in eine Spezialklinik gebracht.