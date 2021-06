Europol: 800 Festnahmen weltweit bei Razzien gegen organisiertes Verbrechen

Bei den weltweiten Polizeieinsätzen gegen das organisierte Verbrechen sind mehr als 800 Verdächtige festgenommen worden. Bei den gut 700 Razzien in Europa, Neuseeland, Australien und den USA seien zudem mehr als acht Tonnen Kokain beschlagnahmt worden, sagte Philippe Lecouffe von der europäischen Polizeibehörde Europol am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Den Haag.