15 Leichtverletzte: Seniorenheim brennt an Heiligabend

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag waren Feuerwehrleute und andere Helfer am Brandort unterwegs, um den Ort abzusichern. Mit einer Drehleiter untersuchten sie den stark beschädigten Turm, aus dem auch am Mittwochmorgen noch Rauch aufstieg. Die Brandermittler sollten, nachdem der Brand vollständig gelöscht ist, in das Gebäude gehen.