Europa und USA : Die Hitzewelle hält an - und damit die Feuer

In den USA erfasste ein Waldbrand in der Nähe des kalifornischen Yosemite-Nationalparks in kurzer Zeit mehr als 26 Quadratkilometer. Die Feuerwehr sprach von einem "explosivem Verhalten" des Feuers, das am Freitag bei Midpines in Mariposa County ausgebrochen war. Zehn Wohn- und gewerbliche Gebäude seien zerstört und fünf beschädigt worden, berichtete die Zeitung "Mercury News". Mehrere Straßen wurden wegen der Flammen gesperrt.