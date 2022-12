Nachdem französische Behörden das System im Frühjahr 2020 knackten, kamen Tausende Ermittlungsverfahren in Gang. In den Niederlanden hatte die Polizei bereits in den vergangenen Wochen tonnenweise illegale Böller beschlagnahmt. Allein Anfang Dezember waren es insgesamt 4,2 Tonnen. In einer Wohnung in Almere etwa entdeckten Fahnder 427 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper.