Städte und Gemeinden können zumindest lokale Verbotszonen für Pyrotechnik einrichten. Zahlreiche Städte hatten von der Möglichkeit auch dieses Jahr Gebrauch gemacht, unter anderem Hamburg rund um die Binnenalster oder in Köln um den Dom. Auch in Berlin gab es drei solcher Verbotszonen: am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez in Schöneberg sowie in den Straßenzügen rund um die Justizvollzugsanstalt Moabit. Nach Angaben der Berliner Polizei hätten die Zonen auch Wirkung gezeigt. Es seien "keine besonderen Vorkommnisse" verzeichnet worden.