So regeln andere Länder privates Feuerwerk

In den USA ist auch nicht Silvester der Tag für das große Feuerwerk. Das wird zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli abgefeuert. Ob und wie man es auch privat krachen lassen kann, kommt sehr darauf an, in welchem Bundesstaat man sich aufhält. In fast allen Staaten ist privates Feuerwerk erlaubt, es gibt nur Unterschiede bei der Größe und Sprengkraft der erlaubten Böller und Raketen.