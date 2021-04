China hat mit Zensur und Zurückhaltung auf den historischen Erfolg der in Peking geborenen Filmemacherin Chloe Zhao bei den Oscars reagiert. Wichtige Staatsmedien berichteten zunächst überhaupt nicht über die Verleihung des Preises an die US-Amerikanerin, die ihre Kindheit in China verbracht hatte.



In sozialen Netzwerken wurden Beiträge zum Thema teilweise gelöscht. Zhao war für ihren Film "Nomadland" für die beste Regie ausgezeichnet worden. Sie ist die erste aus China stammende Frau, die einen Oscar gewann.