Insgesamt traten seit Montag 50 Filme in den Wettbewerben an, davon konkurrierten zwölf in der Kategorie Spielfilm. Der mit 13.000 Euro dotierte Fritz-Raff-Drehbuchpreis ging an Arman T. Riahi für seinen Film "Fuchs im Bau" über einen Lehrer in einer Gefängnisschule. Die Geschichte breche "mit Konventionen, gibt sich skurril, originell, kauzig", urteilte die Jury. Riahi erzähle mit "kristallklarer Härte" und "einer großen Portion Menschlichkeit".