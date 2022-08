Bei dem verheerenden Fischsterben in der Oder wurden auf polnischer Seite schon Hundert Tonnen toter Tiere aus dem Fluss geholt. "Wir haben nie zuvor einen Einsatz dieser Größenordnung in einem Fluss gehabt", sagte eine Feuerwehr-Sprecherin am Dienstag. An den Arbeiten in der Oder seien auf polnischer Seite mehr als 500 Feuerwehrleute beteiligt.