Irrsinnige Fake News um Deutschlandflaggen

Trotzdem schlägt der Fall hohe Wellen, vor allem in Sozialen Netzwerken: "1.000 Euro Strafe für falsche Deutschland-Flagge - sag mir dass Du in Deutschland lebst, ohne mir zu sagen, dass Du in Deutschland lebst", regt sich ein TikTok-Nutzer auf. Sein Video wurde millionenfach gesehen und zigtausendfach geteilt. Der Mann zitiert den Artikel der "Bild"-Zeitung, die fälschlicherweise berichtet hatte, dass die Familie aus Hessen bereits einen Bußgeldbescheid erhalten habe.