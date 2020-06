Für May-Britt Wilkens ist das die sinnvollste Art des Fleischkonsums: "Ich möchte das Rind auf der Weide sehen, wie es Gras frisst, in der Herde lebt. Ich möchte, dass der Bauer fair bezahlt wird. Die Fleischwirtschaft ist so undurchsichtig, da braucht der Kunde Klarheit. Wenn er weiß was da alles dranhängt, ist er auch bereit, den Preis für zu bezahlen."