In Südkorea soll "Fleisch-Reis" Ernährung revolutionieren

In einem kleinen Labor in Seoul injiziert ein Team südkoreanischer Wissenschaftler im Labor gezüchtete Rinderzellen in einzelne Reiskörner - die Fleischzellen wachsen dann weiter. Das Produkt am Ende, eine Art "Fleisch-Reis", soll künftig eine tier-, umwelt- und klimafreundliche Proteinquelle sein. Hong Jin Kee und sein Team von der Yonsei Universität in Seoul wollen die Ernährung revolutionieren.