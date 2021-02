Corona Hotspot Flensburg - Sorge im Norden

Die bange Frage lautet: Sinken die Zahlen in den nächsten Tagen und nähern sich dem niedrigen Schleswig-Holsteiner Grenzwert an - oder zeichnet sich jetzt in Flensburg ab, was vielfach befürchtet wird? Nämlich, dass die rasche Ausbreitung der Virusvarianten nur ein Vorgeschmack dessen ist, was auf das Bundesland und die ganze Republik noch zukommen kann?