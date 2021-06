Grandi forderte: "Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit und unsere Unterstützung, nicht nur durch humanitäre Hilfe, sondern auch dadurch, dass wir eine Lösung für ihre Not finden." Weil viele Länder in der Pandemie ihre Grenzen schlossen, fanden viel weniger Flüchtlinge eine neue Heimat. Nur 34.400 Menschen konnten in 21 Länder umgesiedelt werden - etwa ein Drittel der Zahl des Vorjahres. Eigentlich bräuchten 1,4 Millionen Menschen solche Plätze, so das UNHCR.