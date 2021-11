Astronaut Matthias Maurer wartet weiter auf den Flug zur ISS.

Quelle: Robert Markowitz/ESA/NASA/dpa/Archiv

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer kann nun frühestens am Mittwoch zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Zunächst solle am Wochenende eine Crew von vier Astronauten von der ISS zurück zur Erde geholt werden, so die Nasa. Danach sei der frühestmögliche Starttermin für Maurer und seine drei Nasa-Kollegen am Mittwoch um 21.03 Uhr Ortszeit.