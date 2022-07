Seit einigen Wochen müssen Reisende an deutschen Flughäfen lange warten, auch in Frankfurt. Nun starten weitere Bundesländer in die Ferien. Der Frankfurter Flughafen rechnet mit bis zu 200.000 Gästen am Tag. Die Passagiere – egal, ob sie am Terminal losfliegen oder ankommen und ihr Gepäck wieder haben wollen, müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen, so Flughafenbetreiber Fraport.