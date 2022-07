Vor der Coronapandemie, war es an dem mittelgroßen Flughafen in den Ferien auch schon mal voll, aber diese Warteschlangen sind neu. "Es gibt Tage, da komme ich die Rolltreppe hochgefahren und schaue auf die große Anzeigetafel. 26 Abflüge in den nächsten sechs Stunden, dann weiß ich genau, was auf mich zukommt", sagt Paula. "Dann haben sich an diesem Tag vielleicht noch zahlreiche Kollegen krank gemeldet und dann scheppert es."