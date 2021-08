Es handele sich um das größte fliegende Reptil, das nach heutigem Stand je in Australien gelebt habe, heißt es in einer Studie des Doktoranden Tim Richards und seines Teams, die im "Journal of Vertebrate Paleontology" vorgestellt wird. Die Wissenschaftler hatten einen fossilen Kiefer untersucht, der in der Region von Wanamara im Nordwesten von Queensland gefunden wurde.