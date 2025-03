Absturz in Alaska: Familie überlebt auf Flugzeug-Tragfläche

Ein Dutzend Piloten hatten sich am Montagmorgen wegen eines Facebook-Posts auf den Weg gemacht, um bei der Suche nach dem vermissten Flugzeug zu helfen. Terry Godes steuerte den Tustumena-See in der Nähe eines Gletschers an und entdeckte dort das Wrack. Der Nachrichtenagentur AP erzählte er am Dienstag: