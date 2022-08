Fracht-Jumbo lässt tonnenweise Kerosin ab

Trotzdem wirken solche Nachrichten für die Menschen in den betroffenen Gebieten immer wieder beunruhigend. Sie fürchten, das Kerosin könne Gesundheit und Umwelt schaden. Fakt ist: Da der Treibstoff nur in einer Höhe von mindestens 1.800 Metern abgelassen werden darf - und meistens sehr viel höher abgelassen wird - und das bei hoher Geschwindigkeit passiert, verteilt sich die Flüssigkeit großflächig. Sie verdunstet noch in der Luft zum allergrößten Teil, so dass am Boden niemand etwas davon mitbekommt.