Billiganbieter überfluteten den Markt. Damit wurde das Reisen auf dem Luftweg in dem Inselstaat erschwinglich, dem es noch immer in einigen Regionen an effizienter und sicherer Verkehrsinfrastruktur mangelt. Daten des Aviation Safety Network zufolge, das Zwischenfälle in der Luftfahrt in einer Datenbank listet, gab es seit 1945 insgesamt 104 Unfälle mit zivilen Flugzeugen und mehr als 1.300 Tote, was zur Einstufung als gefährlichstes Flugziel in Asien führte.