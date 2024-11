Scholz zu Absturz von DHL-Boeing: "Gucken uns das genau an"

Zuletzt hätten sich in Europa "mehrfach" hybride Angriffe ereignet - "auf individuelle Personen, auf Infrastruktur - sei es unter Wasser, sei es harte Infrastruktur", sagte Baerbock und verwies auf die jüngsten Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sabotage an Telekommunikationskabeln in der Ostsee.