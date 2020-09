Transportminister Mehmet Cahit Turhan hatte noch am Tag vor dem Unglück gesagt, diese sei "sehr müde geworden". In jeder Nacht ohne Flüge würden Wartungen vorgenommen. Das Flugzeug habe bei dem Unglück "eine harte Landung" hingelegt und sei dann ins Gelände gerutscht, sagte Turhan nach dem Unglück. Gouverneur Yerlikaya sagte, das Flugzeug sei am Boden zunächst 50 bis 60 Meter weit geschlittert und dann aus 30 bis 40 Metern Höhe in tieferliegendes Gelände gekracht. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, zerbrach das Flugzeug in drei Teile. Nach dem Unglück war der Flughafen zunächst gesperrt worden. Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen.