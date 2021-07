Am Tag der Katastrophe am 14. Juli, ist Göken bei der Arbeit etwa 45 Kilometer entfernt. Zunächst kommt sie bei einer Freundin in Sinzig unter, fährt dann umher, um nach Hause zu kommen. Schließlich erreicht sie in Insul das andere Ahr-Ufer und sieht ihren Mann vor dem gemeinsamen Haus.