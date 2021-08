Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze ist am Dienstagmorgen eine Frau tot aus dem Wasser geborgen worden, wie ein Polizeisprecher in Rosenheim mitteilte. Es sei nicht sicher, ob es sich dabei um eine der beiden noch vermissten Personen handele. Die Annahme liege aber nahe. Weitere Untersuchungen zur Identität und zu den Todesumständen würden Beamte der Kriminalpolizei übernehmen.