Nikias Chryssos erzählt mit dem dystopisch-psychologischen Thriller "A Pure Place" eine moderne Parabel über den gesellschaftlichen Terror der Perfektion und die Untiefen der menschlichen Seele: Waisenkinder - unter ihnen auch die Geschwister Irina (Greta Bohacek) und Paul (Claude Albert Heinrich) - wurden von dem Sektenführer Fust (Sam Louwyck) auf eine abgelegene griechische Insel entführt. Sie stellen eine Seife her, die den erwachsenen Sektenmitgliedern absolute Reinheit bringen soll. Als Fust Irina in die Erwachsenenwelt an seine Seite holen will, ruft Paul die Kinder zum Aufstand.