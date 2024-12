Fontana di Trevi in Rom wohl mit Zugangsbeschränkung

Ein Besuch am Becken des Brunnens soll von nun an höchstens 400 Personen gleichzeitig erlaubt sein, kündigte Gualtieri an. Eintrittskarten sind bislang nicht geplant, der Bürgermeister der Hauptstadt von Italien schloss aber nicht aus, dass auch so ein System in Zukunft eingeführt werden könnte. Der regulierte Zugang erfolgt über die zentrale Treppe, der Ausgang durch eine Pforte auf der linken Seite des Brunnens (Richtung Via dei Crociferi).