Foodwatch : Tierschutz trotz Kükentöten-Verbot schlecht

"Fast neun Millionen männliche Küken sind in den ersten neun Monaten des Jahres in Deutschland geschlüpft - und niemand weiß oder will wissen, was mit den Tieren passiert", erklärte der Geschäftsführer des Organisation Foodwatch, Chris Methmann, am Freitag. "Das Gesetz gegen das Kükentöten hat kaum mehr Tierschutz gebracht", sagte Methmann den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe.