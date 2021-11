"Also das finde ich absolut sinnvoll". Sinnvoll wäre es auch, wenn dann die Fachleute dazu geladen würden. "Denn wenn man sich das durchliest, dass die Unterhändler von der Ampel besprechen, dass man als Corona-Fahrplan die epidemiologische Lage am 25. November beenden will, da reibt man sich die Augen".