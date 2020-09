Wir haben uns jetzt zunächst nur um Australien gekümmert. Chase Carey, Formel-1-Boss

"Was die kommenden Wochen angeht, werden wir in der nächsten Zeit entscheiden", sagte Formel-1-Boss Chase Carey am Freitagmittag im Rahmen einer chaotischen Pressekonferenz. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko betrachtet das Event in der Wüste bereits als abgesagt, "ich glaube, dass wir frühestens in Baku ein Rennen haben werden." Das wäre am 7. Juni.