Die Amerikanerin Henrietta Lacks starb 1951, mit 31 Jahren. (Archivfoto)

Quelle: dpa

Lacks war 1951 mit Blutungen in die Johns-Hopkins-Klinik in Baltimore bei Washington gekommen. Ärzte stellten Gebärmutterhalskrebs fest. Sie starb trotz Behandlung wenige Monate später. Eine Gewebeprobe, die Lacks entnommen worden war, wurde aber zur medizinischen Sensation.



Der Zellbiologe George Gey und seine Frau Margaret legten wie üblich eine Kultur an, doch anders als bis dahin starben die Zellen nicht nach kurzer Zeit ab. Lacks' Krebs war so aggressiv, dass die Zellen sich alle 24 Stunden verdoppelten.