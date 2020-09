Die "Gulf Livestock 1" hatte am Mittwochmorgen einen Notruf abgesetzt. Der 11.947-Tonnen-Frachter war während eines Sturms gekentert. Er hatte 43 Besatzungsmitglieder aus den Philippinen, Neuseeland und Australien und 5.800 Kühe an Bord. Mitte August hatte die "Gulf Livestock 1" in Neuseeland abgelegt und war dann auf dem Weg nach Tangshan in China.