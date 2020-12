Trixi kam zum Tatzeitpunkt offenbar aus der Disco "Epos Drive", wo sie mit ihren Freunden zum Tanzen war. Dann wollen einige von ihnen weiter, in ein Lokal in der Frankfurter Innenstadt. Trixi schließt sich ihnen an. Sie laufen zur nächsten U-Bahnstation "Zeilweg". Hier steigt die Gruppe gegen 23:15 Uhr in die U1 Richtung Nordwestzentrum.