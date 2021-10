2021 kehrt die Frankfurter Buchmesse wieder in Präsenz in die Messehallen zurück, allerdings nur mit etwa einem Fünftel der früher üblichen Ausstellerzahl. Vor Corona kamen rund 7.500 Aussteller aus mehr als 100 Ländern, in diesem Jahr sind es nach Angaben der Veranstalter rund 1.500 Aussteller. 2020 hatte die Buchmesse wegen der Corona-Pandemie auf die Präsenz von Verlagen in Messehallen verzichtet und sich online präsentiert. Außerdem gab es ein weitgehend digitales Podien-Programm.