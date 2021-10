Gesellschaftspolitische Fragen sind der Kern von Atwoods Schaffen. Ihre Werke sind vielfach ausgezeichnet, in mehr als 30 Sprachen übersetzt. 2021 haben Waldbrände Kanada in Atem gehalten. Die Klimakrise will sie ins Bewusstsein rufen - so wie die weltweite "Fridays for Future"-Bewegung heute.