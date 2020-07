Nach einem Streit über die Maskenpflicht haben Männer einen Busfahrer in Frankreich so heftig geschlagen und getreten, dass er für hirntot erklärt wurde. Nun hat die Justiz zwei junge Männer wegen Totschlags beschuldigt. Ein Richter in Bayonne ordnete U-Haft für die 22 und 23 Jahre alten Verdächtigen an.