Seit die französische Supermarktkette Leclerc angekündigt hat, in ihren über 700 Läden in Frankreich Baguettes für 29 Cent zu verkaufen, fliegen in französischen Backstuben nicht mehr nur ausgerollte Weizenmehlteige durch die Gegend, sondern auch böse Worte in Richtung Supermarktbaron Michel-Edouard Leclerc. Bäcker, Bauern und Müller gehen auf die Barrikaden. Vom "Baguette-Krieg" ist deshalb in vielen Medien die Rede.