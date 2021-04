Ein Angreifer hat am Freitag eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe von Paris mit einem Messer ermordet. Die Frau wurde ersten Erkenntnissen nach von dem Mann am Kommissariat in Rambouillet hinterrücks angegriffen. Sie starb noch am Tatort. Der Angreifer wurde von der Polizei getötet. Präsident Emmanuel Macron zeigte Mitgefühl und Entschlossenheit nach der Tat.