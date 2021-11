Heute ist Gallais 40 Jahre alt. Mit anderen Missbrauchsopfern hat er ein Kollektiv gegründet. Gemeinsam sensibilisieren sie Personen, die in ihrer täglichen Arbeit mit Kindern zu tun haben. Auch in seinem Kollektiv bekommt der Pariser mit, dass immer mehr Missbrauchsopfer ihr Schweigen brechen. Zehntausende Französinnen und Franzosen haben in den letzten Monaten ihre persönliche Geschichte geteilt - in den sozialen Medien und zur besten Sendezeit im Fernsehen.