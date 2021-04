Die Politologin Sylvie Toscer-Angot hat dieses Meinungsbild nicht überrascht. "Es ist doch so, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren bei jedem neuen Gesetz (zu Religionsfragen) der Islam im Fokus stand, selbst wenn es offiziell allgemeine Gesetze waren. Aber keiner lässt sich täuschen", erklärt sie im ZDF-Interview. Auch der Kampf um individuelle Freiheiten - man kann doch Tragen was man will - und für kulturelle Identität ist in den letzten Jahren vor allem bei jüngeren Menschen in den Vordergrund gerückt.