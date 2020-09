In seinem am Mittwoch veröffentlichten Lehrschreiben vermeidet der Pontifex eine klare Aussage über die Zulassung von verheirateten Männern zur Weihe in der Amazonas-Region, wie sie die Teilnehmer einer Bischofssynode gefordert hatten. Das Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode war lange erwartet worden, darin ging es auch um Streitthemen wie Zölibat und Frauen in der Kirche.