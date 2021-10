Frauen im TV noch immer unterrepräsentiert

Besonders ungleich ist demnach noch das Auftragsverhältnis zwischen nicht sichtbaren Sprecherinnen und Sprechern (aus dem so genannten "Off"), die das Publikum durch Beiträge führen. Ganze 72 Prozent dieser Jobs waren an Männer vergeben, nur 28 Prozent an Frauen. An der Stelle hat sich seit 2016 nichts bewegt.