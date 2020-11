Im Corona-Jahr 2020 habe es im Schnitt zwischen 400 und 500 Schadensfällen am Tag gegeben. Am Freitag, dem 13. März 2020, seien 439 Fälle gemeldet worden. Ein durchschnittlicher Freitag kam in diesem Jahr auf 468 Schäden. "Man könnte beinahe meinen, die Menschen sind am vermeintlichen Unglückstag extra vorsichtig", erklärte Eichholz. Der nächste Freitag, der 13., ist im August 2021.