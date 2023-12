Hälfte der freiwilligen Feuerwehrleute erlebt Gewalt

Die Hälfte der Einsatzkräfte von freiwilligen Feuerwehren in Deutschland hat in den vergangenen zwei Jahren Gewalt in Form von Beschimpfungen oder tätlichen Angriffen erlebt. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hervor, die der Deutsche Feuerwehrverband am Donnerstag in Berlin veröffentlichte. Danach gaben 49,5 Prozent an, in den vergangenen zwei Jahren im Einsatz Gewalt erlebt zu haben.