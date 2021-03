Hochwasser und Sturmfluten werden häufig mit Hamburg in Verbindung gebracht. Heute schützen 103 Kilometer Hauptdeichlinie die Stadt. Aktuell laufen Bauarbeiten, um die Hochwasserschutzanlagen von teilweise knapp acht auf bis zu zehn Metern zu erhöhen. In der Klimakrise bringt die Lage am Strom jedoch weitere Problematiken mit sich: Die Elbe ist "Hamburgs nächtliche Zentralheizung", erklärt Professorin Heinke Schlünzen, die seit etwa zwanzig Jahren an der Universität Hamburg zu den Folgen des Klimawandels in Städten forscht.