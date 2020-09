Es sei möglich, dass in der Öffentlichkeit in den letzten Monaten der Eindruck entstanden sei, die Bewegung pausiere oder habe sich "gar aufgelöst". Die Wissenschaftlerin denkt allerdings nicht, dass die Demo-Pause Fridays for Future wirklich geschadet hat. Die könnte schließlich auch "als verantwortungsvoller Umgang mit der Situation bewertet werden", so Taddicken.