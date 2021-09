Hat Klaus Dieter W. etwas mit dem Verschwinden von Heike und Göran zu tun? Jürgen Sommer befragt ihn und der Friedhofsgärtner verwickelt sich in Widersprüche. Er will Heike schon wochenlang nicht mehr gesehen haben. Nachbarn aber berichten etwas ganz anderes: Am Tag des Verschwindens war Klaus Dieter W. bei seiner Geliebten.