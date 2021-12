Es gibt Frösche, die keine Lungen mehr haben und niemals im Leben das Wasser verlassen, andere können kaum schwimmen und drohen sogar in Pfützen zu ertrinken. Manche gleiten durch die Baumkronen, während andere sich wie Maulwürfe durchs Erdreich graben. Es gibt winzige Frösche, die in den Bauen von Vogelspinnen leben und diese von Schädlingen befreien, andere sind so groß, dass sie selbst die Vogelspinnen verspeisen. Viele Arten sind liebevolle Eltern, die ihren Nachwuchs bis aufs Blut verteidigen und ihre Kaulquappen in der Haut des eigenen Rückens oder sogar wie Kängurus in Beuteln aufziehen. Frosch ist eben nicht gleich Frosch!