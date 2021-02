Die Tat geschieht am 4. Oktober 2020. Thomas L. und sein Lebenspartner machen Urlaub in Dresden. Um 21.25 Uhr ist das schwule Paar auf dem Rückweg zum Hotel. Mitten in der Altstadt sticht der Täter mit brutaler Gewalt auf sie ein. Thomas L. stirbt im Krankenhaus. Er wird 55 Jahre alt. Sein Lebenspartner überlebt den Anschlag schwer verletzt.